Viralizou: mulher compra luminária e descobre que o artefato é um croissant Neta Murphy mostrou o momento inusitado no TikTok e alcançou mais de 3,3 milhões de visualizações Hora 7|Do Estadão Conteúdo 04/09/2024 - 19h12 (Atualizado em 04/09/2024 - 19h13 ) ‌



Mulher compra luminária online e descobre que o artefato é um croissant de verdade Reprodução/TikTok/@netamurphy

Decorações diferentes dão todo um ar único para casa. Quando a americana Neta Murphy comprou uma luminária em formato de croissant no site chinês Temu, ela não esperava que o item decorativo fosse um alimento de verdade, só que coberto de resina.

No vídeo que viralizou no TikTok, e já conta com mais de 3,3 milhões de visualizações, Neta conta que adorou a luminária. No entanto, em um dia que fez muito calor, percebeu que havia algo de errado com a peça.

“Cheguei em casa do trabalho e encontrei centenas de formigas embaixo da luminária. Pensei: ‘Por que formigas iriam querer um croissant falso?’”, relatou.

As formigas fizeram vários buraquinhos na decoração. Ela, então, decidiu olhar mais a fundo o que estava ocorrendo. Para sanar as dúvidas, a americana deu uma mordida no objeto e viu que se tratava de um croissant de verdade.

‌



O momento viralizou e a artista Yukiko Morita usou suas redes sociais para explicar que, apesar de inusitado, é muito comum luminárias feitas de pão em países asiáticos.

“Até hoje, muitas dessas luminárias de pão são feitas de ‘pães rejeitados de padarias’, que são reciclados em luminárias”, explicou. Ela completou que essa é uma forma de “dar uma nova vida” para os alimentos que seriam descartados.