Dona das unhas femininas mais longas já registradas não vê um cortador desde 1997

Em 2022, Diana Armstrong foi reconhecida pelo Livro Guinness dos Recordes como a dona das unhas femininas mais longas já registradas. Hoje, dois anos depois, ela alcançou uma nova marca, a de detentora das unhas femininas há mais tempo distante de um cortador.

Desde 1997, Diana não passa perto do utensílio, decisão tomada a partir de uma tragédia na vida dela. Em um dia do longínquo ano, ela saiu de casa para ir ao supermercado e pediu que os filhas estivessem acordados quando retornasse. No entanto, ainda na rua, ela foi informada pela mais nova que Latisha, à época com 16 anos, não acordaria mais, após não ter resistido a uma crise de asma durante o sono.

“Esse foi o pior dia da minha vida”, lembrou Diana, conforme reportado pelo tabloide Daily Star. “Ela [Latisha] foi a única que fez minhas unhas. Ela as poliu e lixou para mim.” Sendo assim, manter as unhas enormes foi uma forma de lidar com o luto e ainda homenagear a filha querida.

Unhas gigantes, tarefas cotidianas

Obviamente, boa parte dos comentários em postagens sobre o recorde de Diana não giram em torno do propósito das unhas compridas, mas o quanto estas impedem a proprietária durante a execução de tarefas simples do dia a dia.

“Como ela se limpa? Curiosidade genuína”, perguntou um internauta. “Como ela consegue fazer alguma coisa, como qualquer coisa, inclusive caber no carro?”, propôs um segundo.

Pacientemente, Diana já deixou claro como fazia, logo após ter o recorde reconhecido há dois anos. “Bem, você sabe, quando eu vou ao banheiro será igual a qualquer outra pessoa que vai ao banheiro, só que eu trabalho com minhas unhas provavelmente de uma maneira diferente que elas trabalhariam com as delas”, explicou. “Uso muito papel higiênico. Não enrolo na mão como algumas pessoas fazem”, pontuou.