Boi com altura de Jason Momoa e história de superação é o mais alto do mundo Romeo, como é chamado, ganhou um lugar no Livro Guinness dos Recordes. Ele foi resgatado de um cubículo com apenas 10 dias de vida e hoje vive em um santuário

Com apenas 10 dias de vida, ele foi resgatado de um cubículo de madeira, para hoje figurar no Livro Guinness dos Recordes como o boi mais alto do planeta, ao atingir quase 1,94 m de altura — altura semelhante a do ator Jason Momoa.

Após ser salvo, Romeo, como acabou nomeado, passou a viver em um santuário para animais em Creswell, no Oregon (EUA).

“Na indústria de laticínios, bezerros machos são frequentemente considerados meros subprodutos, com destinos predeterminados pelas margens de lucro”, avaliou Misty Moore, fundadora do local e a responsável pelo resgate de Romeo, em declaração ao Livro Guinness dos Recordes. “Mas, o destino tinha um plano diferente para ele”, completou.

Misty estava certa. Ao saber que o ex-detentor do título de boi mais alto do mundo tinha “apenas” 1,80 m, ela decidiu mostrar que Romeo era o verdadeiro vencedor no quesito e uma inspiração a todos ao redor.

“Quando olhamos nos olhos de Romeu, vemos não apenas um boi, mas um símbolo de resiliência, um farol de esperança e um gentil lembrete de que todo ato de bondade, não importa quão pequeno, consegue mudar o mundo”, pontuou a tutora do animal.