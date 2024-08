Youtuber fica acordado por 12 dias consecutivos, para desespero de fãs online Privação de sono de Norme, como o streamer é conhecido, tinha como objetivo quebrar o recorde de maior tempo sem dormir Hora 7|Do R7 12/08/2024 - 14h40 (Atualizado em 12/08/2024 - 14h40 ) ‌



Durante 12 dias consecutivos, um youtuber identificado como Norme ficou acordado diante de aproximadamente 9 mil seguidores. A marca, não reconhecida pelo Guinness World Records por questões de saúde, superaria a de Randy Gardner, que em 1964, aos 17 anos, passou 11 dias insone.

Youtuber ficou sem dormir por 12 dias consecutivos Reprodução/X/@NormeNorme

A tentativa de Normie não teve acompanhamento médico e levantou preocupação entre os fãs dele, que ligaram para as autoridades da região onde vive. Ao mesmo tempo, administrados da rede de vídeos baniam as transmissões do streamer.

Segundo o tabloide Daily Star, após dois dias de privação de sono, o corpo começa a ficar “offline” — os olhos não fecham e a pessoa pode perder a consciência do que acontece ao redor. A partir daí, podem surgir psicoses.

Randy Gardner, por exemplo, teve alucinações e confusão extrema durante o período sem dormir.

Após ele, outras duas pessoas chegaram a ficar acordadas por cerca de 400 horas. No entanto, também sem serem reconhecidas pelo Guinness.