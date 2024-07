Internacional |Do R7, com Estadão Conteúdo

Acidente deixa ônibus parado na vertical em túnel; veja Investigação acredita que um dos pneus do veículo estourou e o formato oval do túnel seria o motivo de ele ter ficado nesta posição

Acidente deixou 47 pessoas feridas e quatro em estado grave Reprodução Portal Cadena Ser

Um ônibus ficou atravessado em túnel de uma estrada na cidade de Pineda de Mar, em Barcelona, na Espanha, nesta terça-feira (16). O veículo transportava 60 funcionários da empresa Inditex, que se deslocavam para a fábrica da empresa. O acidente deixou 47 pessoas feridas, sendo quatro com gravidade.

Segundo informações de agências internacionais, os casos graves seguem internados em diferentes hospitais espanhóis, sendo o caso mais grave a de uma jovem de 28 anos que teve com uma grave lesão na medula espinhal.

O ônibus parece ter batido na borda inclinada quando estava entrando no túnel e foi abobadado para cima até que sua frente parou no topo. Isso o deixou apoiado na diagonal sobre a entrada do túnel. A polícia está investigando a causa.

De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, as equipes de emergência trabalham com a hipótese de que uma dos pneus do ônibus furou, o que fez com que o veículo perdesse o controle e batesse na lateral da estrada, logo na entrada do túnel. O formato oval do túnel poderia explicar por que o ônibus se deslocou e permaneceu na posição vertical.

Autoridades locais disseram que duas pessoas em estado crítico foram levadas de helicóptero para hospitais. Uma terceira pessoa, também em estado crítico, juntamente com seis com ferimentos menos graves, foram levadas para hospitais próximos em ambulâncias.

Outras 22 pessoas com ferimentos considerados graves pelos serviços de emergência também foram socorridas. No total, as equipes de emergência atenderam 47 pessoas.

O corpo de bombeiros informou que trabalhou para libertar o motorista, que estava preso dentro do veículo. O ônibus transportava trabalhadores da empresa Inditex, proprietária da Zara, de Barcelona para a cidade de Tordera, onde estão sediadas outras marcas da varejista de moda de baixo custo número um do mundo, Bershka, Massimo Dutti e Oysho.