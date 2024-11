Adolescente alérgica a amendoim morre após almoçar em pizzaria na Itália A família afirmou que a jovem sempre tomava cuidado ao se alimentar, devido à sua condição Internacional|Do R7 30/10/2024 - 12h53 (Atualizado em 30/10/2024 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A jovem apresentou uma reação alérgica, seguida de uma anafilaxia no caminho de volta para o hotel, depois de almoçar no restaurante Reprodução/Allergy UK

Uma adolescente britânica de 14 anos, alérgica a amendoim, morreu na terça-feira (29) após sofrer um choque anafilático em uma pizzaria em Roma, na Itália.

De acordo com o The Sun, a jovem passou mal no caminho de volta para o hotel, após almoçar no restaurante. Ela apresentou uma reação alérgica, seguida de uma anafilaxia.

A equipe médica foi acionada imediatamente, mas, infelizmente, a jovem não resistiu e faleceu ao chegar no Hospital San Camillo.

A polícia identificou vestígios de amendoim na comida. Sobre o ocorrido, a família afirmou que a adolescente sempre tomava cuidado ao se alimentar devido à sua alergia e costumava informar os restaurantes sobre sua condição.

Os pais da jovem retornaram ao Reino Unido para aguardar os resultados finais da autópsia. De acordo com a organização Allergy UK, crises anafiláticas ocorrem em aproximadamente uma em cada mil pessoas, e alergias a amendoim afetam pelo menos 2% das crianças no Reino Unido.