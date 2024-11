Aeroporto causa polêmica ao criar regra que limita abraços de despedida a 3 minutos Medida visa aumentar o fluxo de carros e passageiros; para quem precisa de mais tempo, a solução é se despedir no estacionamento, diz diretor do terminal Internacional|Do R7 20/10/2024 - 21h41 (Atualizado em 20/10/2024 - 21h41 ) twitter

'Se quiser mais tempo para se despedir, use o estacionamento com 15 minutos grátis.' disse o diretor executivo do aeroporto Reprodução/Facebook/Dunedin Airport

O aeroporto internacional de Dunedin, na Nova Zelândia, criou uma regra que limita a três minutos o tempo dos abraços de despedida. Pensando em não atrapalhar a circulação dos passageiros, a nova norma entrou em vigor no segundo semestre deste ano, junto com as mudanças na área de desembarque e no processo de check-in.

Os passageiros que precisarem de mais tempo para se despedir devem ir à área de estacionamento, onde podem ficar por até 15 minutos gratuitamente antes de pagar pelo uso do espaço.

O aeroporto instalou uma placa no novo local de desembarque para informar sobre a regra, e o comunicado viralizou nas redes sociais. Muitos até questionaram o limite de tempo para abraços.

Em entrevista à rádio local RNZ, o diretor-executivo do aeroporto, Daniel De Bono, disse que o objetivo é melhorar o fluxo de veículos na área de desembarque, permitindo que mais passageiros usem o espaço.

“Se quiser mais tempo para se despedir, use o estacionamento com 15 minutos grátis. Estudos indicam que 20 segundos de abraço já liberam ocitocina [hormônio relacionado ao afeto]”, explicou.

De Bono, entretanto, garantiu que não haverá fiscalização rigorosa da regra, acrescentando que as placas e as buzinas de outros veículos já são suficientes para garantir o respeito ao limite de tempo.