Aeroporto na Inglaterra é fechado após denúncia envolvendo veículo suspeito Passageiros e funcionários do terminal tiveram que deixar o local, nesta quarta-feira Internacional|Do R7 23/10/2024 - 14h56 (Atualizado em 23/10/2024 - 14h56 )

Aeroporto de Birmingham está com as operações voltando lentamente ao normal Reprodução/Maps - 23.10.2024

O aeroporto de Birmingham, na Inglaterra, suspendeu todos os voos após uma denúncia de veículo em atitude suspeita, nesta quarta-feira (23).

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o aeroporto publicou a informação nas redes sociais que as operações do aeroporto havia sido suspensas e todas as conexões de transporte canceladas. O local teve que ser evacuado.

Os viajantes foram avisados ​​para não irem ao terminal, enquanto a polícia lidava com o incidente. Um dos responsáveis pelo aeroporto de Birmingham informou que os trabalhos estavam sendo retomados gradualmente e que os clientes devem verificar suas situações com as companhias aéreas.

Algumas testemunhas chegaram a afirmar que viram equipes policiais especializadas no desarmamento de bombas no terminal. Até o momento, não foi confirmado se realmente existia uma veículo e qual era a questão a ser tratada pelas autoridades.

Nas redes sociais, diversos passageiros e familiares de clientes reclamaram da demora para a situação ser resolvida.