Arma robótica com IA acionou à distância bomba que matou líder do grupo terrorista Hamas no Irã Precisão e sofisticação do ataque, similar ao usado para matar chefe do programa nuclear iraniano, surpreenderam as autoridades locais Internacional|Do R7 02/08/2024 - 12h14 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h25 ) ‌



Ismail Haniyeh, um dos chefes do Hamas, foi assassinado com uso de inteligência artificial Divulgação/Agência de Notícias da República Islâmica

A bomba que matou o líder político do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, foi ativada, à distância, por uma arma robótica controlada por inteligência artificial. A estratégia se assemelha à tática usada por Israel para eliminar, em 2020, o principal cientista nuclear e então chefe do programa de bombas atômicas do Irã, Mohsen Fakhrizadeh.

A informação é de dois oficiais da Guarda Revolucionária do Irã em entrevista, sob condição de anonimato, ao jornal americano The New York Times na última quinta-feira (1º). A precisão e a sofisticação do ataque que matou o rico e influente líder do Hamas surpreenderam as autoridades iranianas.

Ontem, membros da polícia islâmica do Irã informaram que o ataque ocorreu no quarto em que Haniyeh iria dormir — um guarda-costas dele também morreu com o impacto da explosão. Uma investigação inicial mostrou que os explosivos foram escondidos na mansão, de uma área nobre da capital iraniana, Teerã, com ao menos dois meses de antecedência.

Terroristas que ameaçam Israel a partir de outros países normalmente são alvo da Mossad, o serviço de inteligência para assuntos internacionais. Em janeiro deste ano, o chefe da Mossad, David Barnea, disse que a corporação estava “obrigada” a caçar os líderes dos terroristas do Hamas, grupo por trás dos atentados de outubro de 2023.

“Vai levar tempo, assim como aconteceu com o massacre de Munique, mas nossas mãos vão capturá-los onde quer que estejam”, disse Barnea em referência à morte de atletas israelenses nas Olimpíadas de 1972.

Quem era Ismail Haniyeh

Haniyeh era um dos principais negociadores por um cessar-fogo em Gaza. O assassinato poderá escalar o conflito no Oriente Médio, já que Israel trava uma incursão no enclave para acabar com os terroristas do Hamas.

O Irã acusou Israel pela explosão que matou o terrorista do Hamas, mas, até agora, o estado judeu não confirmou a autoria publicamente.

Nos bastidores, cinco autoridades que atuam no Oriente Médio ouvidos pelo jornal americano disseram que os Estados Unidos e outras potências ocidentais foram avisados sobre os detalhes da operação logo após a morte do terrorista.