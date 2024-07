Assaltante aborda segurança de ministra da Suprema Corte dos EUA e se dá mal

Internacional |Do R7

Pistola .40 usada pelo assaltante foi apreendida Divulgação/Polícia Metropolitana do Distrito de Columbia

Um rapaz de 18 anos foi baleado por um agente do Serviço de Delegados de Polícia dos Estados Unidos (United States Marshals Service) que tentou assaltá-lo enquanto fazia escolta próximo ao apartamento de uma ministra da Suprema Corte, em Washington D.C.

O caso aconteceu no último dia 5, mas só se tornou público na terça-feira (9), quando o assaltante foi levado ao tribunal, depois de se recuperar dos ferimentos.

Segundo o relato do agente às autoridades, ele estava parado em um carro, no começo da madrugada, na rua onde a ministra Sonia Sotomayor tem um apartamento. O homem, identificado como Kentrell Flowers, apontou uma pistola calibre .40 na direção da janela do motorista e anunciou o roubo.

O agente que foi abordado e outro, que estava em um veículo separado, reagiram e balearam Flowers, que foi socorrido a um hospital, tratado e preso.

Ele foi acusado de roubo de carro a mão armada, porte de arma sem licença e posse de munição.

Não há, até o momento, qualquer evidência que sugira que o episódio tenha relação com a ministra — parece ter sido uma tentativa de roubo aleatória, afirma a emissora de TV ABC News.

Alegando questões de segurança, o US Marshals Service não deu mais detalhes sobre o ocorrido.