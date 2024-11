Ataques aéreos de Israel a alvos do Hezbollah deixam 11 mortos no Líbano Militares israelenses afirmam ter conduzido as investidas em um reduto do grupo terrorista ao sul de Beirute, capital do Líbano Internacional|Do R7, em Brasília 23/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 23/11/2024 - 09h50 ) twitter

Ataques ocorreram às 4h no horário do Líbano Reprodução/Instagram/@idf - 20.11.2024

Ao menos 11 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas após ataques aéreos israelenses neste sábado (23) no centro de Beirute, capital do Líbano, segundo a Defesa Civil libanesa. O número de mortos é provisório, já que socorristas ainda estavam procurando sobreviventes nos escombros. Os ataques ocorreram às 4h (horário do Líbano) e teriam como alvo locais utilizados pelo grupo extremista Hezbollah.

Imagens divulgadas pela TV libanesa Al Jadeed mostram que ao menos um prédio de oito andares foi destruído, deixando uma cratera no chão.

Um ataque de drone também matou uma pessoa e feriu outra na cidade portuária de Tiro, no sul, de acordo com a agência nacional de notícias estatal.

Os militares israelenses afirmaram ter conduzido ataques baseados em inteligência contra alvos do Hezbollah em Dahiyeh, um reduto do grupo terrorista ao sul de Beirute, incluindo vários centros de comando e instalações de armazenamento de armas.

A escalada ocorre depois que o enviado dos Estados Unidos, Amos Hochstein, viajou para a região nesta semana em uma tentativa de mediar um acordo de cessar-fogo para encerrar os mais de 13 meses de combates entre Israel e o Hezbollah, que escalaram nos últimos dois meses.

Mortes também em Gaza

Os ataques também continuaram na Faixa de Gaza neste sábado. Ao menos seis pessoas foram mortas, metade delas crianças, e duas mulheres, na cidade de Khan Younis, no sul, de acordo com repórteres da Associated Press e funcionários do hospital Nasser.

O número de mortos nos combates na Faixa de Gaza entre Israel e o grupo terrorista Hamas ultrapassou 44 mil esta semana, de acordo com autoridades de saúde locais.