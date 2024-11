Aumenta para 158 o número de mortos nas tempestades na Espanha Autoridades espanholas ainda não sabem quantas pessoas desapareceram Internacional|Do R7 31/10/2024 - 12h36 (Atualizado em 31/10/2024 - 13h14 ) twitter

Tempestades atingem a costa do país desde terça-feira (30) Reprodução/X @BombersValencia

Pelo menos 158 pessoas morreram após fortes tempestades atingirem a costa leste e sul da Espanha, desde a última quarta-feira (30). As regiões da Comunidade Valenciana e Castilla-La Mancha, na parte leste, foram as mais afetadas.

Até ontem, o número de mortos em todo o país era de 73, contudo, com as atualizações das autoridades espanholas, o número mais que dobrou.

De acordo com o jornal El Mundo, 155 mortes aconteceram na Comunidade Valenciana, sendo 62 na cidade de Paiporta, duas em Castilla-La Mancha e uma na cidade de Málaga. A informação foi divulgada pelo CECOPI (Centro de Coordenação Operativa Integrado).

Até o momento, os órgãos de segurança espanhóis ainda não conseguiram calcular o número de pessoas que estão desaparecidas.

Cerca de 140 mil clientes de telefone fixo e pelo menos 200 mil celulares continuam sem sinal.

Municípios das regiões de Comunidade Valenciana e Castilla-La Mancha estão sem o fornecimento de água, além de 75 mil moradias que estão sem energia elétrica.

Durante as operações de resgate, quatro pessoas foram presas por roubarem 80 peças de joalheria, avaliadas em mais de € 30 mil (cerca de R& 188 mil), na cidade de Aldaia. O quarteto se junta a outros 39 suspeitos que foram detidos, durante a noite de quarta-feira (30), em todo o país.

Todos os presos já tiveram as suas prisões preventivas pedidas pela Justiça.

Ao todo, mais de 450 pessoas estão alojadas em abrigos. Oito centros de saúde estão fechados e 22 cidades cancelaram todas as aulas.

Até às 9h13 no horário local (5h13 no horário de Brasília), mais de 120 estradas estavam fechadas em Valência, que sofreu com o desabamento de uma ponte, Castellón, Cuenca, Cádiz, Málaga, Granada, Saragoça e Teruel.

O Governo mobilizou mais de 1.200 militares do Ministério da Defesa, da Unidade de Emergência Militar e das Forças Armadas espanholas.