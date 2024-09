Avião bimotor cai sobre casas no Oregon (EUA), e três pessoas morrem Piloto do Cessna relatou problemas mecânicos antes do acidente, que vitimou uma pessoa em solo e os dois ocupantes da aeronave Internacional|Do R7 02/09/2024 - 10h58 (Atualizado em 02/09/2024 - 10h58 ) ‌



Famílias precisaram ser realocadas após queda de avião em área residencial Reprodução/Facebook/Jenni Weber

Um avião bimotor de pequeno porte caiu sobre uma área residencial no subúrbio de Portland, no estado americano do Oregon, no domingo (1º). Os dois ocupantes da aeronave, um Cessna 421C, e uma pessoa em solo morreram. Além das casas, uma área de mata também pegou fogo.

Cinco famílias que viviam no local ficaram desabrigadas. Também houve danos à rede elétrica.

Segundo os bombeiros, o piloto do avião havia relatado problemas mecânicos antes do acidente, mas não conseguiu pousar — ele próximo a um aeroporto.