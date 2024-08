Avião brasileiro que raspou na pista em Milão teve dados errados incluídos no sistema Boeing 777 encostou a fuselagem no chão por 720 m, em 9 de julho, e precisou retornar ao aeroporto de origem devido aos danos Internacional|Do R7 25/08/2024 - 15h58 (Atualizado em 25/08/2024 - 15h58 ) ‌



Avião decolava para São Paulo com quase 400 pessoas Reprodução

O Boeing 777 da Latam que arrastou a fuselagem na pista durante a decolagem no aeroporto de Malpensa, em Milão, na Itália, estava com dados sobre o peso errados no sistema de gerenciamento de voo, revela um relatório preliminar da ANSV (Agência Nacional para a Segurança de Voo da Itália), divulgado na sexta-feira (23).

A aeronave partia, em 9 de julho, para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 398 pessoas a bordo, sendo 383 passageiros e 15 tripulantes (incluindo três pilotos).

Os investigadores constataram que a fuselagem do Boeing tocou a pista em um trecho de 720 m, resultando em danos classificados como “menores”.

Segundo as autoridades de aviação italianas, embora o sistema tenha sido configurado para uma decolagem normal, os dados de peso da aeronave foram inseridos erroneamente, o que levou a uma performance inadequada durante a decolagem, resultando no tail strike (impacto da cauda).

‌



O incidente foi detectado imediatamente, e os pilotos mantiveram o voo durante cerca de uma hora, até conseguirem despejar o combustível e pousar em segurança.

Na época, a Latam informou que os passageiros do voo 8073 desembarcaram “normalmente em segurança e sem intercorrências” e que receberam “toda a assistência necessária”. Eles foram realocados em outros voos.

‌



“A Latam lamenta os transtornos causados aos passageiros e reforça que todas as suas decisões visam garantir a segurança de todos”, salientou a empresa.

Procurada pelo R7 neste domingo (25) para comentar o relatório preliminar, a Latam afirmou que “está apurando as informações”.