Avião de Donald Trump é desviado de rota por problemas mecânicos Candidato presidencial fará um comício no estado de Montana, onde conseguiu pousar em segurança Internacional|Do R7 09/08/2024 - 19h53 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h59 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Donald Trump explicou publicou um vídeo após o desvio de rota Reprodução/Vídeo/Truth Social/Donald Trump

O avião de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi desviado de sua rota original devido a um “problema mecânico”. O candidato à presidência voava para um comício marcado para a noite de sexta-feira (09), em Bozeman, Montana, quando a aeronave foi conduzida a Billings, a cerca de 200 km de distância no mesmo estado.

“Acabei de pousar em um lugar muito bonito: Montana”, afirmou Trump em um vídeo publicado em rede social após o episódio. “Estou aqui para fazer algumas arrecadações de fundos e, mais importante, para apoiar Tim Sheehy, que está concorrendo ao Senado dos EUA”, completou ele, que não mencionou o motivo do pouso inesperado.

Não há relatos de feridos ou detalhes dos problemas da aeronave. Após o pouso, Trump pegou um voo particular para Bozeman, de acordo com informações do Aeroporto de Billings. Antes da decolagem, uma equipe do Serviço Secreto fez uma vistoria completa na área.

O diretor do aeroporto Bozeman, Brian Springer, confirmou que o avião foi desviado para Billings e que uma comitiva que esperava Trump partiu antes da possível chegada dele.