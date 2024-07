Comida estragada é servida em avião, passageiros reclamam, e piloto faz pouso não programado

Alto contraste

Aeronave tinha 277 passageiros a bordo Divulgação/Delta Air Lines

Um Airbus A330 da companhia aérea americana Delta Air Lines, que fazia um voo internacional, precisou fazer um pouso não programado, na madrugada desta quarta-feira (3), depois que passageiros receberam comida estragada.

A aeronave decolou de Detroit, nos Estados Unidos, na noite de ontem, com 277 passageiros a bordo. O destino era a cidade de Amsterdã, nos Países Baixos, em um voo previsto para durar cerca de sete horas.

Quando o avião já se preparava para iniciar o cruzamento do Atlântico Norte, começaram as queixas dos passageiros da classe econômica que haviam recebido as refeições, fazendo com que o piloto decidisse pousar no aeroporto JFK, em Nova York.

Não foi informado o número exato de pessoas que receberam as refeições estragadas, mas houve atendimentos médicos assim que a aeronave pousou.

Uma porta-voz da Delta lamentou o episódio e disse que vai investigar o incidente. “Este não é o serviço pelo qual a Delta é conhecida e pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes pelo inconveniente e atraso em suas viagens”, disse Lisa Hanna, representante da companhia.