Bebê atropela mãe em incidente chocante; veja o vídeo Na China, uma mulher foi prensada contra uma garagem e por pouco escapou de ferimentos graves Internacional|Do R7 24/10/2024 - 17h48 (Atualizado em 24/10/2024 - 17h48 )

A mãe estacionou o carro em frente a uma garagem e saiu do veículo para abrir o portão Reprodução/X/@selamliqueens

Uma mulher foi atropelada acidentalmente pelo próprio filho, um bebê, em um incidente ocorrido na última segunda-feira (21), na cidade de Anhui, na China.

Segundo o jornal The Sun, a mãe estacionou o carro em frente a uma garagem e saiu do veículo para abrir o portão. Nesse momento, o filho, que estava dentro do carro, assumiu acidentalmente o volante e a atropelou.

Um vídeo do incidente viralizou nas redes sociais, mostrando exatamente como tudo aconteceu.

#Çin. Kadın garaj kapısını açmak için arabayı kapatmadan indi. Arabanın içinde olan çocuk kontrolü ele geçirdi ve olanlar 👇 pic.twitter.com/YuyetDnkp4 — SELAMLİQUEENS 👑 (@selamliqueens) October 22, 2024

Nas imagens, a mulher é prensada contra a garagem, mas, por sorte, um milagre ocorreu, a pressão do carro criou uma abertura na estrutura, permitindo que a vítima escapasse. Logo depois, ela correu para proteger seu filho.