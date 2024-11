Bebê de 1 ano morre após decisão judicial de interromper tratamento no Reino Unido Mãe de Ayden Braqi implorou para que decisão interrompendo tratamento não fosse tomada, mas, nesta quinta-feira (14), os aparelhos que garantiam sua respiração foram desligados Internacional|Gabriela Pastorelli, do R7 15/11/2024 - 16h58 (Atualizado em 15/11/2024 - 16h58 ) twitter

Ayden foi internado aos três meses e permaneceu no hospital até sua morte Reprodução/Facebook/Aydens Army Official

Ayden Braqi, um bebê de 1 ano, morreu em um hospital no Reino Unido após a decisão da Suprema Corte que determinou a interrupção de seu tratamento para uma doença neuromuscular, nesta quinta-feira (14).

Segundo o jornal Daily Mail, a mãe da criança, Neriman Braqi, implorou para que essa decisão não fosse tomada. O Hospital Great Ormond Street para Crianças, responsável pelo tratamento de Ayden, solicitou à Justiça que o tratamento do bebê fosse interrompido, alegando que os custos do cuidado excedem os benefícios limitados que ele poderia ter ao prolongar sua vida.

Após a morte do bebê, nesta sexta (15), a juíza do caso, Morgan, disse: “Estou convencida de que, embora ele possa obter conforto e prazer na companhia de sua família, os enormes fardos de sua doença e os tratamentos associados a ela superam até mesmo esses benefícios reais”.

Ayden foi internado aos três meses e permaneceu no hospital até sua morte. Sua mãe afirmou que passava até 16 horas por dia ao lado do filho e que sua devoção a ele era profunda. Embora tenha elogiado o atendimento recebido, a mãe argumentou que um tratamento alternativo, que permitisse que Ayden voltasse para casa, poderia ter sido uma opção a ser considerada.

Representando o hospital, a advogada Debra Powell afirmou que Ayden sofria de um 'distúrbio genético muito raro' Reprodução/Facebook/Aydens Army Official

Representando o hospital, a advogada Debra Powell afirmou que Ayden sofria de um “distúrbio genético muito raro, que provoca fraqueza muscular profunda e progressiva”, o que o deixava “incapaz de respirar por conta própria e sem movimentos espontâneos nos membros”.

A advogada Powell elogiou a mãe do bebê por sua luta incansável, afirmando que ela fez tudo o que poderia pelo seu filho. Em nota, o hospital destacou que sempre coloca os melhores interesses das crianças no centro de suas decisões e que, ao longo do tratamento de Ayden, a equipe conheceu bem a criança e sua família, oferecendo cuidados individualizados e constantes.

“Esta tem sido uma situação incrivelmente difícil para todos os envolvidos, ninguém mais do que para a família de Ayden. Nossos pensamentos estão com eles e nossas equipes continuarão a fazer tudo o que pudermos para apoiá-los”, disse a juíza em sua declaração.