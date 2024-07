Biden faz pronunciamento após incidente com Trump e diz que investigação será feita Biden confirmou que outras pessoas foram feridas no incidente e disse que volta a se pronunciar quando tiver mais informações

Biden fez um breve pronunciamento CNN/ reprodução - 13.07.2024

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden fez um pronunciamento para a imprensa após o incidente com Donald Trump. Biden disse que o país não pode “perdoar esse tipo de ação” e que “não podemos deixar que isso aconteça”. O presidente disse que ainda não é possível saber se foi uma tentativa de assassinato contra Trump. “Eu não sei o suficiente, eu tenho uma opinião, mas não tenho fatos”, disse.

Biden confirmou que outras pessoas foram feridas no incidente e disse que volta a se pronunciar quando tiver mais informações. Ele disse que falou com a equipe de Trump e que tenta falar diretamente com o ex-presidente. “Parece que ele está bem, em primeiro lugar, e depois há uma investigação para saber o que aconteceu”, afirmou.

Um comício do ex-presidente em Butler, na Pensilvânia, neste sábado (13), foi interrompido após barulhos de tiros. Trump fazia um discurso quando os supostos disparos começaram e ele chegou a cair do palco. Agentes do Serviço Secreto se atiraram em cima dele para protegê-lo e, depois, o retiraram do local. O ex-presidente foi visto saindo com um sangramento no rosto.





