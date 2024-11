Biden parabeniza Trump após vitória e se compromete com transição suave Donald Trump retornará à Casa Branca a partir de 20 de janeiro Internacional|Do Estadão Conteúdo 06/11/2024 - 18h24 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h24 ) twitter

Biden fará um pronunciamento na quinta-feira reprodução/Instagram/@joebiden - 25.06.2024

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou Donald Trump por telefone após a vitória do republicano nas eleições americanas, segundo a Casa Branca. Biden disse durante a ligação que estaria comprometido a “uma transição suave” e enfatizou “a importância de unir o país”. No comunicado, o presidente convidou Trump para um encontro no breve futuro para tratar da transição.

O atual presidente fará um pronunciamento à nação na quinta-feira para falar sobre os resultados da eleição e o próximo governo. Biden também enviou seus parabéns para Kamala Harris por sua “campanha histórica”.

