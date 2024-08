‘Bill Gates britânico’ era o dono de iate de luxo que naufragou na Itália; ele está desaparecido Havia 22 pessoas na embarcação de 55 m de comprimento, atingida por uma tromba d’água durante a madrugada Internacional|Do R7 19/08/2024 - 13h11 (Atualizado em 19/08/2024 - 13h40 ) ‌



Vinte e duas pessoas estavam a bordo do Bayesian Divulgação/Perini Navi/The Royal Society/Creative Commons

O magnata britânico Mike Lynch, conhecido como “Bill Gates britânico”, está entre os desaparecidos no naufrágio de um iate de luxo de propriedade dele, atingido por uma tromba d’água na costa da Sicília, na Itália, nesta segunda-feira (19). Havia 22 pessoas na embarcação, das quais seis estão desaparecidas. O corpo de um chefe de cozinha que estava a bordo foi o único encontrado até o momento.

Segundo a Guarda Costeira italiana, o veleiro Bayesian, de 55 m de comprimento, virou devido aos fortes ventos durante a madrugada. As trombas d’água, que se assemelham a tornados, chegam a ter ventos de mais de 300 km/h e se formam rapidamente.

A embarcação estava ancorada a cerca de 800 m da costa da cidade de Porticello. As equipes conseguiram resgatar 15 sobreviventes, entre eles uma menina inglesa de 1 ano e a mãe dela. Uma testemunha disse à agência de notícias Ansa que o barco estava todo iluminado e que havia ocorrido uma festa à noite.

O proprietário do Bayesian tem 59 anos e já integrou a lista das pessoas mais ricos do Reino Unido. Em 2015, segundo a revista Forbes, a fortuna dele chegou a US$ 1 bilhão.

Mike Lynch, porém, é processado por uma série de acusações de fraude envolvendo a venda da empresa de software fundada por ele, a Autonomy, para a gigante Hewlett-Packard, em um negócio bilionário.

O julgamento dele em um tribunal dos EUA começou em 5 de junho deste ano, informa o jornal The Guardian. O magnata responde a 15 acusações de fraude.

A empresa dele teria irregularidades contábeis que mascararam o real valor dela ao ser vendida para a HP.