Brasil tem 19 novos bilionários em dez anos e atinge um total de 60; veja lista Fortuna dos bilionários no mundo cresceu 121%, para tum total de US$ 14 trilhões, entre 2015 e 2024, mostra relatório Internacional|Do R7 05/12/2024 - 18h58 (Atualizado em 05/12/2024 - 19h02 ) twitter

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook Gravesv38/Licenças Creative Commons

O Brasil registou 19 novos bilionários, elevando o total para 60, nos últimos dez anos. A riqueza deles aumentou mais de um terço (37,7%) para US$ 154,9 bilhões. No mundo, a fortuna dos bilionários cresceu 121% nos últimos dez anos e o número de afortunados teve um incremento de 50%.

Os dados são do Relatório Billionaire Ambitions do UBS Wealth Management (UBS WM), divulgado nesta quinta-feira (5). Entre 2015 e 2024, a riqueza dos super-ricos aumentou de US$ 6,3 trilhões para US$ 14,0 trilhões, mostrando um crescimento muito acima do que o ganho de 73% do índice MSCI AC World de ações globais.

O número de bilionários passou de 1.757 em 2015 para 2.682 em 2024, pouco abaixo do pico de 2.686 em 2021, segundo o estudo.

No geral, as Américas Central e do Sul aumentaram sua riqueza em um quinto (20,8%) para US$ 411,4 bilhões, enquanto o número de bilionários cresceu de 74 para 92.

Os bilionários dos EUA acumularam os maiores ganhos em 2024, reforçando o lugar do país como principal centro de empreendedores bilionários em todo o mundo. Sua riqueza aumentou mais de um quarto (27,6%) para US$ 5,8 trilhões, representando mais de 40% da riqueza bilionária mundialmente. O número de bilionários dos EUA cresceu apenas mais de um décimo (11,2%) para 835. Foram 101 novos bilionários nos EUA.

Segundo o relatório, um dos segmentos que mais contribuiu para a expansão do “clube” dos super-ricos foi o ligado a tecnologia.

Os empreendedores do setor trouxeram um “crescimento mais rápido da riqueza do que qualquer outro setor, triplicando de US$ 788,9 bilhões em 2015 para US$ 2,4 trilhões em 2024″.

O segundo setor de destaque em aumento da riqueza foi o industrial. Juntos, os bilionários desse segmento tinham US$ 480,4 bilhões em 2015. Em 2024, US$ 1,3 trilhão. O crescimento foi alavancado por investimentos estratégicos de países que buscavam fortalecer sua competitividade, apostando especialmente na chamada economia verde.

As intervenções na política industrial também têm beneficiado empresas tecnologicamente avançadas, como as dos setores aeroespacial, de defesa e de veículos elétricos.

Por outro lado, o setor imobiliário ficou para trás. Os bilionários desse segmento acompanharam o desempenho geral até 2017, mas têm mostrado resultados inferiores desde então, devido a uma combinação de fatores, como a correção do mercado imobiliário na China, os impactos da pandemia de Covid-19 em determinadas áreas do mercado imobiliário comercial e o aumento das taxas de juro nos EUA e na Europa a partir de 2022.

A China, inclusive, foi destaque entre 2015 e 2020. A riqueza dos bilionários mais do que dobrou nesse período, aumentando 137 6% de US$ 887,3 bilhões para US$ 2,1 trilhões. Desde então, entretanto, caiu 16% para US$ 1,8 trilhão.

Veja a lista de bilionários brasileiros

1. Eduardo Saverin

Patrimônio líquido: R$ 155,97 bilhões

Fonte de riqueza: Facebook

Idade: 42 anos

2. Vicky Safra e família

Patrimônio líquido: R$ 110,17 bilhões

Fonte de riqueza: Banco Safra

Idade: 72 anos

3. Jorge Paulo Lemann e família

Patrimônio líquido: R$ 91,81 bilhões

Fonte de riqueza: AB InBev/3G Capital

Idade: 84 anos

4. Marcel Herrmann Telles e família

Patrimônio líquido: R$ 60,82 bilhões

Fonte de riqueza: AB InBev/3G Capital

Idade: 74 anos

5. Carlos Alberto Sicupira e família

Patrimônio líquido: R$ 49,35 bilhões

Fonte de riqueza: AB InBev/3G Capital

Idade: 76 anos

6. Fernando Roberto Moreira Salles

Patrimônio líquido: R$ 38,45 bilhões

Fonte de riqueza: Itaú Unibanco/CBMM

Idade: 78 anos

7. Pedro Moreira Salles

Patrimônio líquido: R$ 36,15 bilhões

Fonte de riqueza: Itaú Unibanco/CBMM

Idade: 64 anos

8. Alexandre Behring da Costa

Patrimônio líquido: R$ 34,82 bilhões

Fonte de riqueza: 3G Capital

Idade: 57 anos

9. André Santos Esteves

Patrimônio líquido: R$ 32,71 bilhões

Fonte de riqueza: 3G Capital

Idade: 56 anos

10. Miguel Gellert Krigsner

Patrimônio líquido: R$ 28,69 bilhões

Fonte de riqueza: O Boticário

Idade: 74 anos