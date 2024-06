Briga no mar: câmera flagra uso de picareta e facada de chineses em barco inflável das Filipinas

Alto contraste

A+

A-

The CCG swarmed AFP's Rigid Hull Inflatable Boats (RHIBs) already moored alongside BRP Sierra Madre (LS57), escalating their aggression by wielding pointed weapons and explicitly threatening to harm Filipino troops. The CCG personnel then began hurling rocks and other objects at our personnel. They also slashed the RHIBs, rendering them inoperable. All the while, the blaring sirens were being employed non-stop. Publicado por Armed Forces of the Philippines em Quarta-feira, 19 de junho de 2024

Vídeo da Marinha das Filipinas mostra momento de facada em barco inflável (Reprodução/Forças Armadas das Filipinas)

Vídeos divulgados pelas Forças Armadas das Filipinas mostram o momento em que os barcos do país são atacados com facas, picaretas e outros objetos pontiagudos por militares da China. O episódio ocorreu na semana passada e acirra a disputa pelas águas em torno do Atol Ayungin (Second Thomas, em inglês), também chamado de Ren’ai Jiao pelos chineses.

Os militares informaram que a agressão ocorreu a menos de 4 km de distância do navio em ruínas BRP Sierra Madre, encalhado de propósito no atol pelas Filipinas para demarcar território e onde vivem marinheiros, que precisam de suprimentos para sobreviver.

Os chineses portavam armas brancas e faziam ameaças, segundo o governo filipino. Em seguida, membros da Guarda Costeira da China começaram a atirar pedras e outros objetos. Foi nesse momento em que um militar chinês conseguiu acertar, com uma faca, um dos barcos infláveis filipinos, que ficou inoperante. Tudo isso ocorreu com o som ensurdecedor de sirenes.

A China rebateu a acusação e disse que os filipinos que vivem no navio Sierra Madre, “ilegalmente encalhado, danificaram repetidamente as redes dos pescadores chineses e enviou as redes de pesca obtidas ilegalmente para as águas próximas do seu país”.

Publicidade

CCG personnel violently attached ropes to tow the AFP's Rigid Hull Inflatable Boat while threatening to injure an AFP soldier with a pickaxe. They also employed blaring sirens to create chaos, disrupt communication, and divert the attention of AFP troops, exacerbating the hostile and dangerous situation. Publicado por Armed Forces of the Philippines em Quarta-feira, 19 de junho de 2024

Marinheiro ferido

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., visitou no último domingo (23) o Comando Ocidental das Forças Armadas do país para verificar pessoalmente as tropas envolvidas no incidente de 17 de junho com a Guarda Costeira da China, durante uma missão de Rotação e Reabastecimento do navio Sierra Madre.

O chefe do executivo filipino destacou a bravura e dedicação dos soldados e concedeu ao marinheiro Jeffrey Facundo uma homenagem por ter se ferido na briga com os chineses. Outros 79 marinheiros da missão também foram reconhecidos com uma medalha.

Publicidade

“Saúdo os 80 oficiais e soldados que navegaram nas águas e exerceram a contenção em meio à intensa provocação”, disse o `presidente.

“Estamos traçando o destino das Filipinas, um destino fortalecido pela diversidade, mas unidos em nossa busca pela paz. A todos vocês, mais uma vez, parabéns! Vocês fizeram um bom trabalho, deixaram o país e os militares orgulhosos. Mantenham o bom trabalho”, finalizou.