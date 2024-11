Brinquedo despenca e deixa seis pessoas em estado grave no Equador; veja vídeo Investigações apontam que os braços mecânicos do brinquedo se soltaram; parque afirma que licenças estavam em dia Internacional|Do R7 29/10/2024 - 16h58 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O acidente aconteceu em La Aurora, quando o brinquedo interrompeu bruscamente o movimento Reprodução/X/@Tendenciasx_ecu

Dez pessoas ficaram feridas, sendo seis em estado grave, após dois bondes se desprenderem de um brinquedo pendular em um parque de diversões no Equador, no último sábado (26).

O acidente aconteceu em La Aurora, quando o brinquedo interrompeu bruscamente o movimento, fazendo com que os bondes se desprendessem e fossem lançados com os passageiros ainda presos em seus assentos.

"Nueva Aurora"



Por accidente ocurrido ayer en un juego mecánico ubicado en la avenida León Febres-Cordero, en el sector de La Aurora del cantón Daule, que dejó como saldo diez personas heridas, seis de las cuales se encuentran en estado crítico. pic.twitter.com/St0RKuleRA — ¿Por qué es tendencia Ecuador? (@Tendenciasx_ecu) October 28, 2024

De acordo com o The New York Post, as primeiras investigações apontam que braços mecânicos do brinquedo teriam se soltado, o que causou a queda dos bondes.

Os serviços de emergência foram acionados, e as vítimas, com fraturas e traumatismos, foram rapidamente levadas ao hospital.

As autoridades locais informaram que o evento foi imediatamente fechado, e o brinquedo, que estava com todas as licenças em dia, isolado para uma investigação mais detalhada. Os organizadores da feira se comprometeram a cobrir todas as despesas médicas das vítimas.