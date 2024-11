Cães fofos ou perigosos? Raças inesperadas estão entre as mais fatais; veja lista Uma mulher sofreu diversas mordidas pelo corpo de várias raças diferentes, incluindo um Labradoodle, conhecido por seu temperamento dócil e aparência ‘fofa’ Internacional|Do R7 25/10/2024 - 18h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 18h34 ) twitter

comportamento agressivo dos cães é resultado de uma interação complexa entre a criação e as experiências de vida do animal Reprodução/Instagram/@institutoluisamelloficial

Natasha Johnston, uma passeadora de cães, foi atacada até a morte por mais de oito cachorros na cidade de Croydon, no Reino Unido. A vítima sofreu diversas mordidas pelo corpo de várias raças diferentes, incluindo um labradoodle, conhecido por seu temperamento dócil e aparência “fofa”. No grupo também havia um American Bully, cuja aparência impõe uma “cara de bravo”. Diante do ataque, veterinários revelaram ao jornal Daily Mail quais são as raças de cães mais fatais nos últimos 35 anos.

“Embora alguns cães sejam grandes e poderosos, isso não significa que eles sejam mais propensos a demonstrar agressividade do que qualquer outro tipo de cão”, disse uma porta-voz da RSPCA (Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Animais) ao MailOnline.

Em relação a ataques fatais envolvendo crianças, também foram registradas raças menores, como um Malamute do Alasca, um Lakeland Terrier, dois Jack Russells e um Terrier. Em declaração, a porta-voz da RSPCA destacou que o comportamento agressivo dos cães é resultado de uma interação complexa entre a criação e as experiências de vida do animal, e que “todos os cães são indivíduos”.

A raça Pit Bull Terrier é muito temida pela aparência do cão, mas Lehr Brisbin, da Universidade da Geórgia, demonstrou que a estrutura óssea da mandíbula do Pit Bull é igual à de qualquer outro cão. A diferença é que os Pit Bulls têm músculos da mandíbula mais fortes, o que aumenta sua força de mordida, mas essa característica muscular também é encontrada em várias outras raças. Ou seja, o que torna a mordida do Pit Bull poderosa é a musculatura, e não uma estrutura óssea especial.

Lista de 17 raças envolvidas em ataques a adultos:

Staffordshire Bull Terrier

Bulldog Americano

Pastor Alemão

Pit Bull Terrier

Mastim Francês

Staffy

Rottweiler

Vira-lata

Alapaha

Cruzamento de Bull Mastiff

Raça Cruzada

Cruzamento de Pastor Alemão com Doberman

Mastim Napolitano

Springer

Springer ou mistura de Bullbreed

Tipo Terrier

Weimaraner

Lista de 15 raças envolvidas em ataques a crianças:

Rottweiler

Pit Bull Terrier

Bull Mastiff

Staffordshire Bull Terrier

Malamute do Alasca

Bulldog Americano

Buldogue

Dogue Alemão

Pastor Alemão

Terrier de Lakeland

Jack Russell

Tipo Mastiff/Pit Bull Terrier

Cruzamento de Staffy

Jack Russell Terrier

Terrier