Canadá processa Google por práticas anticompetitivas no mercado de publicidade digital Em resposta, o Google, por meio de um porta-voz, afirmou que contestará as acusações Internacional|Do R7, em Brasília 29/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h30 )

Canadá processa Google Divulgação/R7 - 04.11.2024

O governo canadense entrou com uma ação contra o Google, acusando a empresa de adotar práticas anticompetitivas no setor de publicidade digital. A Comissão de Concorrência do Canadá afirmou nesta quinta-feira (28) que o Google abusou de sua posição dominante no mercado de tecnologia de anúncios (ad tech), prejudicando a concorrência e os participantes do setor.

O caso surgiu após uma investigação que acordou o Google como o principal fornecedor de ferramentas usadas em leilões automatizados para compra e venda de anúncios. De acordo com o comissário de concorrência, Matthew Boswell, um gigante da tecnologia favorecendo suas próprias ferramentas, oferecendo-lhes acesso preferencial ao inventário publicitário, ao mesmo tempo em que praticava uma política de vender anúncios com prejuízo para bloquear a concorrência.

O Google também foi acusado de ditar as condições de uso das tecnologias de anúncios de outras empresas. Segundo a agência internacional de notícias Reuters, o órgão regulador do Canadá está exigindo que o tribunal obrigue o Google a vender duas de suas ferramentas de tecnologia de anúncios, além de aplicar uma multa de até 3% de sua receita global.

Em resposta, o Google, por meio de um porta-voz, afirmou que contestará as acusações, argumentando que elas não refletem a realidade do mercado, onde, segundo a empresa, há uma forte concorrência e diversas opções disponíveis para compradores e vendedores de anúncios.