Capsula do tempo guardada desde 1° Guerra Mundial é aberta 100 anos depois Foram encontrados jornais, documentos, cartas e assinaturas de trabalhadores Internacional|Do R7 21/10/2024 - 13h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conteúdo que estava dentro de capsula do tempo guardada desde a Primeira Guerra Mundial, em 1924, no Kansas, EUA. Reprodução/CNN US

Uma capsula do tempo da Primeira Guerra Mundial foi aberta na última semana, em Kansas City, nos Estados Unidos. Ela foi guardada em 1924, exatamente 100 anos atrás. Mas, antes de descobrir o que estava preservado lá dentro, tiveram alguns desafios.

O objeto estava enterrado no Museu Memorial da Liberdade, que homenageia combatentes do conflito militar. Foi necessário perfurar a parede e localizar a capsula, que não estava no local previsto. No interior da peça tinha nitrato, um material inflamável que pode pegar fogo se entrar em contato com o oxigênio, então para abrir foram chamados especialistas em bombas e incêndios.

Dentro da cápsula foram encontrados jornais, uma cópia da constituição americana, uma edição da Bíblia, um tubo com sementes e outro com cartas, sendo uma delas escrita pelo presidente norte-americano na época, Calvin Coolidge. Outro objeto encontrado foi uma chapa de impressão do jornal Kansas City Star de 1º de novembro de 1921. Tudo estava em perfeito estado.

Dentro da caixa de cobre tinham nomes assinados, que a equipe considerou ser de trabalhadores.

‌



“O que isto mostra é que não foi apenas o comitê que reuniu os objetos para a cápsula do tempo. Era toda a comunidade, os trabalhadores que estavam realmente construindo a cápsula do tempo e soldando a tampa em seu topo, que queriam se envolver nesta celebração”, disse Christopher Warren, curador do museu, a TV CNN US.