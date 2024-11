Carros empilhados e mais de 60 mortos: tempestade deixa rastro de destruição na Espanha Equipes de resgate utilizaram helicópteros para retirar pessoas ilhadas em casas e carros Internacional|Do R7, com Estadão Conteúdo 30/10/2024 - 09h20 (Atualizado em 30/10/2024 - 09h20 ) twitter

Inúmeros carros foram arrastados pela força das águas na cidade espanhola Reprodução/@zoom_earth/Threads - 30.10.2024

Ao menos sessenta e duas pessoas morreram em uma forte tempestade que atingiu a região de Valência, na Espanha, na terça-feira (29).

Segundo o jornal El País, grande parte do sul e leste do país foi atingida pelas fortes chuvas. As enxurradas arrastaram diversos carros, que acabaram empilhados.

Inundações e lama e interromperam transportes terrestre e ferroviário, e também houve suspensão no tráfego marítmo.

O aeroporto de Valência, que chegou a desviar cerca de 30 voos e cancelar mais de 40, voltou a funcionar nesta quarta-feira (30).

‌



Durante a tempestade, um trem com quase 300 pessoas descarrilou perto da cidade de Málaga, a cerca de 600 km de Valência. Porém, ninguém ficou ferido no acidente.

Mais de mil agentes das unidades de resposta a emergências da Espanha estão atuando no resgate de vítimas. Helicópteros foram usados para retirar pessoas ilhadas em casas e veículos.

‌



Imagens compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros de Valência mostram o momento em que uma mulher e os animais de estimação dela foram resgatados no meio de uma inundação.

Hemos conseguido que el helicóptero nos viera y rescatara a esta mujer en Utiel que se había quedado atrapada en su casa de madera con sus gatos y su perro. Increíble rescate. #DANA #Valencia @AytoDeUtiel @DGobiernoCV pic.twitter.com/M3sYnLcoYV — Javier Ballesteros (@JaviNakama_) October 29, 2024

Um comitê de crise foi criado pelo governo espanhol para tratar da situação. Segundo o serviço meteorológico nacional, as tempestades devem continuar até quinta-feira (31).