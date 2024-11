Casal gasta R$ 300 mil para clonar cadela morta em acidente na Inglaterra Ian e Dominika agora aguardam para que o clone seja gerado a partir do embrião fertilizado implantado em uma cadela substituta Internacional|Do R7 04/11/2024 - 13h19 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h19 ) twitter

Ian e Dominika descrevem Bijoux como uma cadela ideal: “Ela tinha um perfil perfeito e era muito amigável” Reprodução/Facebook/Dominika Sojka

Um casal de Bournemouth, Inglaterra, decidiu investir £ 40.000 — cerca de R$ 300 mil — na clonagem de sua cadela Bijoux, morta após ser atropelada. A mistura de husky com chow chow, de apenas 10 meses, desapareceu e foi encontrada sem vida no veterinário local.

Sem aceitar a perda, Ian e Dominika entraram em contato com uma empresa especializada no armazenamento de DNA de animais para clonagem — um procedimento proibido no Reino Unido, mas permitido nos EUA.

A empresa recolheu amostras de DNA de Bijoux, que foram armazenadas e enviadas para os Estados Unidos.

O casal aguarda agora na lista de espera para que o clone, chamado de “Bijou Bijoux”, seja gerado a partir do embrião fertilizado implantado em uma cadela substituta.

Além do processo de clonagem, o casal também falou da campanha Blue Cross Code, uma iniciativa para conscientizar motoristas sobre a responsabilidade de comunicar acidentes que envolvem animais.

Dados da Blue Cross indicam que 86% dos motoristas não chamariam a polícia após atropelar um animal, mesmo sendo um dever legal.

Ian e Dominika descrevem Bijoux como uma cadela ideal. “Ela tinha um perfil perfeito e era muito amigável,” relatou Ian ao jornal The Independent. Dominika afirmou que, embora o novo cão não tenha exatamente a mesma consciência, ele será biologicamente idêntico, e ela acredita que muitos traços de personalidade, como o jeito de andar e o tipo de pelagem, serão mantidos.