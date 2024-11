Caso Menendez: reviravolta no tribunal pode levar à liberdade dos irmãos após nova audiência O novo juiz responsável pelo caso, Michael V. Jesic, com os promotores e a defesa dos irmãos Menendez, decidiu marcar um novo julgamento para 11 de dezembro de 2024 Internacional|Do R7 01/11/2024 - 16h16 (Atualizado em 01/11/2024 - 16h34 ) twitter

O advogado de Erik e Lyle, Mark Geragos, planeja pedir ao juiz para alterar a condenação dos irmãos de assassinato para homicídio culposo Reprodução/RECORD/31.10.2024

Após quase três décadas de reviravoltas judiciais, os irmãos Erik e Lyle Menendez, condenados pelo assassinato dos pais em 1996, terão um novo capítulo em seu caso com uma audiência marcada para 11 de dezembro de 2024.

De acordo com o jornal TMZ, o novo juiz responsável pelo caso, Michael V. Jesic, junto com os promotores e a defesa dos irmãos Menendez, decidiram em uma reunião nesta quarta-feira (1º) sobre os próximos passos do processo.

O julgamento pode definir se os irmãos poderão ser considerados livres. O advogado de Erik e Lyle, Mark Geragos, planeja pedir ao juiz para alterar a condenação para homicídio culposo.

Conforme informações iniciais, o gabinete do promotor público já manifestou abertura para essa mudança. Se o juiz aceitar o pedido, os irmãos Menendez seriam libertos imediatamente, pois já cumpriram três vezes o tempo máximo previsto para uma condenação por homicídio culposo.

Outra possibilidade para a liberdade dos irmãos envolve o promotor público do Condado de Los Angeles, George Gascón, que está propondo uma nova sentença.

Ele solicita ao juiz que revogue a condenação de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e, em vez disso, imponha uma pena de 50 anos de prisão perpétua. Conforme a lei, essa nova sentença tornaria os irmãos elegíveis para liberdade condicional de imediato.

Nesse cenário, o conselho de liberdade condicional precisaria se envolver no processo, o que poderia levar mais de seis meses para uma decisão final.

