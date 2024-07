Chavismo convoca marchas na Venezuela em apoio a Maduro Jorge Rodriguez, presidente da Assembleia Nacional, chamou o povo venezuelano para ir às ruas celebrar a vitória de Maduro Internacional|Thays Martins, do R7, em Brasília e Raul Dias Filho, da RECORD, enviado especial a Caracas 29/07/2024 - 23h04 (Atualizado em 29/07/2024 - 23h04 ) ‌



Nicolas Maduro Venezuela Reprodução rede sociais/Twitter - @NicolasMaduro - 09/12/2023

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodriguez, convocou os apoiadores do presidente Nicolás Maduro para marchar em apoio a ele a partir desta terça-feira (30). O governo venezuelano afirma que Maduro venceu as eleições de domingo (28) com 51,2% dos votos. No entanto, as atas das eleições ainda não foram divulgadas e a oposição afirma que o resultado foi fraudado.

“Apelamos ao povo da Venezuela para realizarem grandes marchas a partir desta terça-feira para celebrar a vitória e defender a paz da República”, disse Jorge Rodriguez pelas redes sociais. Ele ainda afirmou que “o fascismo não recorre a eleições”. “Apelamos a todas as forças do povo revolucionário venezuelano para fazerem grandes marchas nas suas cidades, nos seus estados”, completou.

Convocamos al pueblo de Venezuela a grandes marchas desde este martes para celebrar la victoria y defender la paz de la República. El fascismo no recurre a elecciones, solo fue una excusa para desarrollar su agenda violenta y no lo vamos a permitir. ¡Se volvieron a equivocar! pic.twitter.com/p7xgAQ1SDV — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 29, 2024

Nesta segunda-feira (29), o dia foi marcado por protestos da oposição. Em diversos pontos de Caracas, manifestantes realizaram “panelaços” e as ruas próximas ao Palácio Presidencial foram bloqueadas. Os manifestantes exigem mais transparência no processo eleitoral. Também foram registrados protestos na Colômbia e na Argentina.

Vários países estão pedindo que as atas das eleições sejam publicadas. O presidente argentino, Javier Milei, declarou que a Argentina não reconhece a “fraude eleitoral” na Venezuela. O presidente do Chile, Gabriel Boric, também declarou que não reconhecerá “nenhum resultado que não seja verificável”. O Itamaraty disse que o Brasil só se pronunciar quando os dados do pleito forem divulgados.

China, Rússia, Cuba, Nicarágua, Honduras e Bolívia parabenizaram Maduro pela reeleição. Com o resultado, Maduro segue no poder até 2031.