Chefe do Partido Democrata diz estar ‘emocionado’ com decisão de Biden Em reunião do comitê nacional do partido, Jaime Harrison afirmou que o mandato de Joe Biden ‘tem sido transformador’

Internacional|Do R7 21/07/2024 - 15h54 (Atualizado em 21/07/2024 - 16h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌