China bate recorde e usa 125 aviões de guerra em exercício militar ao redor de Taiwan
Ação foi 'uma punição' às declarações de resistência à anexação feitas pelo presidente da ilha
Internacional|Do Estadão Conteúdo
14/10/2024 - 12h14 (Atualizado em 14/10/2024 - 12h14 )

Reprodução/China Military

A China bateu um recorde ao utilizar, ao todo, 125 aviões de guerra em um exercício militar de grande escala ao redor de Taiwan e suas ilhas periféricas nesta segunda-feira (14).

Segundo as autoridades, a ação simulou o bloqueio de portos estratégicos e destacou a crescente tensão na região do estreito de Taiwan.

Em comunicado, o Escritório de Assuntos de Taiwan da China afirmou que as atividades eram “uma punição” pela contínua defesa, por parte do presidente taiwanês, Lai Ching-te, do “absurdo da ‘independência de Taiwan’”.

Em discurso no Dia Nacional, Lai Ching-te reafirmou seu compromisso de “resistir à anexação ou invasão” pela China.