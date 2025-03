Com ação de hackers, Coreia do Norte já possui a terceira maior reserva de bitcoin do mundo Ditadura de Kim Jong-un só fica atrás dos Estados Unidos e Reino Unido em volume de criptomoeda em sua posse Internacional|Do R7 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cercado por militares, ditador norte-coreano aponta para a tela de computador KCNA

A Coreia do Norte já teria acumulado bitcoin suficiente para o país se tornar a terceira maior reserva da criptomoeda no mundo, só atrás dos EUA e Reino Unido.

A ditadura de Kim Jong-un já teria acumulado 13.562 BTC, avaliados em US$ 1,14 bilhão. Se confirmado, a reserva de bitcoin da Coreia do Norte ficará atrás apenas dos 198.109 BTC dos EUA e dos 61.245 BTC do Reino Unido, de acordo com as estimativas de uma tradicional corretora de criptomoedas.

Esse volume de criptoativos acumulado seria fruto de ação de grupos de hackers atuando a mando do governo norte-coreano. A informação é da Arkham Intelligence, uma empresa sediada na República Dominicana que fornece dados sobre transações de blockchain para ajudar a identificar lavagem de dinheiro e outras atividades suspeitas.

Grupos de hackers afiliados à Coreia do Norte, incluindo o Lazarus, foram apontados como culpados por uma série de ataques cibernéticos em 2024 que roubaram US$ 659 milhões em criptomoedas, de acordo com uma declaração conjunta da Coreia do Sul, EUA e Japão feita em janeiro.

‌



O FBI, a polícia federal dos EUA, divulgou no mês passado uma declaração pública de que a Coreia do Norte é responsável pelo roubo de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em ativos virtuais, a maior ação criminosa de hacking até agora, em fevereiro.

Muitos dos ativos virtuais roubados eram moedas Ethereum, uma parte substancial das quais acredita-se que tenham sido convertidas em bitcoins.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na semana passada, o grupo de hackers Lazarus teria convertido pelo menos US$ 300 milhões de suas criptomoedas roubadas em fundos irrecuperáveis.

O Lazarus e outros grupos de hackers são supostamente controlados pelo governo norte-coreano e são considerados uma importante fonte de renda para a ditadura de Kim Jong-un.

‌



A Coreia do Norte está atualmente sob múltiplas sanções impostas pela comunidade internacional, como ações punitivas pelo desenvolvimento de seu programa de armas nucleares.

Acredita-se que uma parcela significativa dos lucros das atividades ilegais da Coreia do Norte seja usada para financiar seus programas de mísseis balísticos e testes nucleares.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5