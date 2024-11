Comandantes do Hezbollah e participante do ataque de 7 de outubro são mortos por Israel Ações aconteceram nas cidades de Baraachit e Sultaniyeh; diversas estruturas usadas pelos terroristas também foram destruídas Internacional|Do R7 04/11/2024 - 14h25 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento em que Ahmed Al-Dalu é localizado pelas Forças de Defesa de Israel Reprodução/FDI - 04.11.2024

A FDI (Forças de Defesa de Israel) matou dois comandantes do grupo terrorista Hezbollah e um membro que atuou no ataque que deu início a guerra, durante ações em duas cidades diferentes no sul do Líbano, nesta segunda-feira (4).

Além disso, os agentes israelenses localizaram e destruíram estruturas subterrâneas do grupo.

Abu Ali Rida foi morto na região de Baraachit, enquanto Riad Rida Ghazzawi foi atacado na cidade de Sultaniyeh. Os municípios estão a cerca de 7,5 quilômetros de distância um do outro.

Ali Rida era o comandante do Hezbollah na área e foi um dos responsáveis por planejar e executar ataques com foguetes e mísseis antitanque contra tropas da FDI, além de supervisionar as atividades terroristas.

‌



Na mesma operação, Ahmed Al-Dalu, membro da Unidade de Inteligência Militar da Jihad Islâmica, —que atuou no ataque a Kfar Aza, no dia 7 de outubro de 2023, dando início a guerra — foi morto.

Al-Dalu esteve envolvido no planejamento e execução de ataques terroristas contra cidadãos israelenses. Outro terrorista não identificado também morreu na ação.

‌



Já Riad Ghazzawi, comandante no sistema de mísseis antitanque da força Hezbollah Radwan, planejou e executou diversos ataques terroristas. Em uma ação adicional, a FDI destruiu diversas infraestruturas do Hezbollah, na região de Safad El Battikh.

Armamentos encontrados por militares israelenses em estruturas do Hezbollah Reprodução/FDI - 04.11.2024

No local, um homem da Unidade de Comando do Hezbollah, que estava controlando equipamentos na estrutura, morreu. Ele foi o responsável pelo contrabando de armas da região e pela tentativa de reestabelecimento do grupo em Bint Jbei, e até o momento não foi identificado.

‌



Por fim, bases subterrâneas dos terroristas, onde estavam estoques de armas, uma instalação de armazenamento de mísseis e compostos designados para infiltração em território israelense, foram localizadas ao longo da fronteira do sul do Líbano com Israel.

No último domingo (3), as tropas israelenses identificaram uma célula do Hezbollah operando dentro de uma estrutura militar, onde minas terrestres destinadas a ataques contra a FDI estavam sendo armazenadas. O local foi destruído e todos os terroristas que ali estavam foram mortos.