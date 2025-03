Como a propaganda russa está contaminando os principais chatbots de IA Grupo pró-Kremlin dissemina narrativas falsas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e a atuação dos EUA perante o conflito Internacional|Do R7 28/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h00 ) twitter

Resultados mostram que todos os chatbots analisados repetiram desinformação pró-Rússia em algum momento Reprodução/Record News - 17.03.2025

Uma auditoria conduzida pela empresa NewsGuard revelou que uma rede pró-Kremlin conhecida como “Pravda” tem infiltrado os principais chatbots de inteligência artificial (IA) com narrativas falsas sobre a guerra na Ucrânia. O estudo aponta que a estratégia faz parte de uma operação mais ampla de desinformação, com o objetivo de influenciar modelos de IA ocidentais e amplificar a propaganda de guerra russa.

De acordo com o levantamento, a rede Pravda, também chamada de “Portal Kombat”, publica grandes volumes de conteúdo alinhado ao Kremlin, disseminando desinformação em múltiplas línguas e regiões. Em 2024, apenas nos primeiros meses do ano, já foram publicados mais de 3,6 milhões de artigos em sites administrados pela rede. A estratégia, além de atingir o público humano, também alimenta algoritmos de IA com informações distorcidas.

Como funciona a manipulação?

O estudo da NewsGuard analisou 10 dos principais chatbots de IA, incluindo o ChatGPT-4o, o Grok (da xAI), o META AI e o Smart Assistant (da You.com). Foram testadas 15 narrativas falsas disseminadas pela Pravda entre abril de 2022 e fevereiro de 2025.

Os resultados mostram que todos os chatbots analisados repetiram desinformação promovida pela Pravda em algum momento. Sete dos chatbots citaram artigos da Pravda como fontes diretas e dois modelos forneceram informações falsas sem indicar a fonte. Um dos oito chatbots que mencionaram fontes não referenciou a Pravda.

O método de teste envolveu três tipos de perguntas: inocente, indutiva e maliciosa, refletindo diferentes formas como os usuários interagem com esses sistemas. No total, foram geradas 450 respostas, das quais 56 continham links diretos para conteúdo da Pravda.

Qual o papel da Pravda?

A rede Pravda foi identificada inicialmente pela agência francesa Viginum, que monitora campanhas de desinformação estrangeiras. O modelo de operação da rede russa consiste na agregação de conteúdo de mídia estatal, influenciadores pró-Kremlin, agências governamentais e autoridades. Atualmente, a Pravda está presente em 150 domínios diferentes e atua em 49 países.

Entre as falsas narrativas disseminadas estão alegações como a existência de laboratórios secretos de armas biológicas dos EUA na Ucrânia e que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teria desviado ajuda militar dos EUA para enriquecimento pessoal. A última tese tem sido defendida por John Mark Dougan, ex-xerife nos EUA que se exilou na Rússia e atua como propagandista do Kremlin.

A NewsGuard atribuiu à Pravda um Trust Score de 7,5/100, recomendando “máxima cautela” ao consumir informações desses sites.

Qual o impacto disso?

Mesmo com baixa audiência direta, a rede Pravda tem impacto significativo devido à disseminação massiva de conteúdo. O site Pravda-en.com, por exemplo, tem uma média de 955 visitantes únicos por mês, enquanto NATO.news-pravda.com recebe cerca de 1.006 visitas mensais. No Telegram, os canais da Pravda possuem, em média, apenas 43 seguidores.

No entanto, a quantidade de conteúdo produzido é alta: cerca de 20.273 artigos a cada 48 horas. Segundo a NewsGuard, esse volume provavelmente é subestimado e pode ser ainda maior.