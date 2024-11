Como os astronautas americanos votam do espaço? O processo começa ainda na Terra, com o astronauta identificando se terá alguma eleição no período em que estiver fora Internacional|André Naef 04/11/2024 - 20h57 (Atualizado em 05/11/2024 - 18h38 ) twitter

Em 1997, David Wolf se tornou o primeiro astronauta americano a votar do espaço Reprodução/NASA

No contexto das eleições americanas, que acontecem na terça-feira (5), poucos eleitores têm uma jornada tão diferente para garantir seu voto quanto os astronautas a bordo da ISS (Estação Espacial Internacional). Embora a prática de votação a distância não seja nova nos Estados Unidos, desde 1997 a Nasa desenvolveu um sistema que permite que astronautas votem diretamente do espaço, graças a uma legislação aprovada no Texas - estado onde a maioria dos astronautas reside para estar próximo ao Centro Espacial Johnson.

De acordo com a Nasa, o processo começa ainda na Terra, com o astronauta identificando se terá alguma eleição no período em que estiver fora. Depois de estar em órbita, a Nasa envia uma cédula eletrônica para a estação espacial. A votação é realizada por meio do programa de comunicação e navegação da Nasa, o Near Space Network, o mesmo utilizado para fazer contato com os familiares dos astronautas. Com o auxílio de satélites, a mensagem com o voto é enviada para uma antena no estado americano do Novo México. De lá, os votos seguem para o Centro Espacial Johnson até que, finalmente, são entregues ao escritório do condado onde o astronauta reside.

Kate Holmes, astronauta que votou em 2020, mostra a 'cabine de votação' na estação espacial Reprodução/NASA

Esse sistema, apesar de parecer complexo, na verdade é bem simples. Tirando as dificuldades de comunicação com o espaço, o processo é muito similar com o voto a distância que já ocorre em solo americano. E o sistema utilizado assegura que o voto seja sigiloso e seguro, com acesso exclusivo ao astronauta.

Mesmo com o voto não sendo obrigatório nos Estados Unidos, desde David Wolf, o primeiro astronauta a votar no espaço, em 1997, até Kate Rubins, que votou na eleição presidencial de 2020, astronautas da Nasa têm mantido seu compromisso com a cidadania, apesar de estarem a 400km de altitude e a 28 mil km/h.

