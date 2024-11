Construção de arranha-céu de 1 km será retomada na Arábia Saudita Futuro maior edifício do mundo já tem 63 andares dos 157 previstos no projeto, que deve ser concluído em três anos e meio Internacional|Do R7 23/10/2024 - 11h01 (Atualizado em 23/10/2024 - 11h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Custo total da obra é estimado em US$ 1,2 bilhão (R$ 6,86 bilhões) Montagem/Reprodução/AS+GG Architecture/Alejandro vn/Creative Commons

A construção do maior arranha-céu do mundo, a Jeddah Tower, na Arábia Saudita, será retomada em breve, após um acordo empresarial. O edifício deve ser concluído em até três anos e meio e terá 1 km de altura.

As obras foram iniciadas em 2014, mas houve uma interrupção em 2017, quando o príncipe Alwaleed Bin Talal, principal acionista da Jeddah Economic Company, foi preso em uma investigação de corrupção. Uma fatia da companhia foi vendida em 2022 ao fundo soberano saudita.

Até a suspensão das obras, 63 dos 157 andares já haviam sido erguidos. Quando for entregue, a Jeddah Tower terá 173 m a mais do que o Burj Khalifa, em Dubai, que sustenta o título de prédio mais alto do mundo desde 2010, com 828 m.

Um dos arquitetos responsáveis é o americano Adrian Smith, que também assinou o projeto do Burj Khalifa.

‌



O edifício abrigará hotel de luxo, escritórios, apartamentos e o observatório mais alto do planeta, no 157º andar.

Localizado em uma cidade árida, à beira do mar Vermelho, o prédio está sujeito a fortes ventos e tempestades de areia, algo que exigiu um design “distintamente orgânico”, segundo o escritório de arquitetura Adrian Smith & Gordon Gill, que o planejou.

‌



“A forma elegante e aerodinâmica da torre pode ser interpretada como uma referência às folhas dobradas do crescimento de plantas jovens do deserto”, diz o escritório em seu site.

A Jeddah Tower terá 59 elevadores, sendo cinco deles de dois andares, e 12 escadas rolantes. Os elevadores para o observatórios se deslocarão a 10 m/s (36 km/h) para subir e descer.