Cuba recupera parte da eletricidade neste sábado, após apagão afetar todo país Em atualização no X, o ministro da Energia confirma que a eletricidade foi restaurada nas usinas, que devem retomar operações em breve Internacional|Estadão Conteúdo 19/10/2024 - 15h40 (Atualizado em 19/10/2024 - 15h40 ) twitter

Parte da eletricidade do país foi restaurada, após uma das principais usinas de energia da ilha falhar Reprodução/RECORD/01.04.2024

O ministro da Energia de Cuba, Vicente de la O Levy, afirmou neste sábado (19) que parte da eletricidade do país foi restaurada, após uma das principais usinas de energia da ilha falhar e deixar milhões de habitantes, inclusive na capital Havana, sem eletricidade por dois dias.



Em publicação feita no X, O Levy disse que subestações localizadas na região oeste agora têm eletricidade, duas usinas termoelétricas retomaram as operações e outras duas retomarão as atividades “nas próximas horas”.

Nesta sexta-feira (19), Cuba enfrentou uma crise de energia, resultando em apagões que afetaram diversas regiões do país. A situação foi intensificada por problemas nas usinas elétricas e a escassez de combustível, levando a interrupções prolongadas no fornecimento de eletricidade.