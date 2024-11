Cuidadora de idosos é acusada de assassinar mulher na frente dos pais dela Zaneta Peto compareceu ao tribunal de Old Bailey, no Reino Unido, onde responde pelo crime de homicídio Internacional|Gabriela Pastorelli, do R7 05/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 05/11/2024 - 14h11 ) twitter

O promotor do caso, Paul Casey, informou que a polícia encontrou Efthyia no chão da cozinha, coberta de sangue Reprodução/Metropolitan Police UK

Uma cuidadora do NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) foi acusada de assassinar uma mulher de 62 anos, que a contratou para cuidar de seus pais idosos, na casa da família, em Edmonton, no norte de Londres.

Segundo o jornal The Sun, a ré, chamada Zaneta Peto, de 55 anos, compareceu ao tribunal de Old Bailey, onde enfrenta a acusação do homicídio de Efthyia Constantinou, de 62 anos. O promotor do caso, Paul Casey, informou que a polícia encontrou Efthyia no chão da cozinha, coberta de sangue.

Ela participou da audiência por videoconferência, a partir de uma penitenciária. Ao aparecer no vídeo, Zaneta gritou em grego: “É tudo mentira.” Mas ela admitiu que estava presente no local do crime.

A cuidadora, residente em Enfield, foi detida preventivamente e está sob custódia antes de uma audiência de preparação para o julgamento marcada para 31 de janeiro de 2025.

Em sua defesa, Zaneta argumentou que estava sendo intimidada pela família e que acreditava que mensagens maliciosas sobre ela estariam sendo enviadas para a imprensa.