Diretor de escola arrisca a vida para salvar crianças de enchente em Valência Daniel Burguet usou a perna de uma mesa para quebrar uma porta de vidro e abrir caminho Internacional|Do R7 04/11/2024 - 14h08 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h08 )

As enchentes devastaram a região, deixando 211 mortos e mais de 2.000 desaparecidos Reprodução/Tiktok/@aicha.banaggui

Em meio a fortes enchentes em Valência, na Espanha, o diretor de uma escola de inglês em Paiporta, Daniel Burguet, resgatou cinco crianças e dois professores.

Quando a água começou a invadir a escola, Burguet usou a perna de uma mesa para quebrar uma porta de vidro e abrir caminho. Ele carregou cada criança até a saída, onde elas conseguiram escapar da correnteza.

As enchentes devastaram a região, deixando 211 mortos e mais de 2.000 desaparecidos. Áreas inteiras foram inundadas, transformando ruas em rios e encobrindo estacionamentos subterrâneos com água.

A tragédia atraiu a visita do Rei Felipe VI, mas a população local não ficou feliz com a resposta do governo e protestou durante a visita, jogando lama na comitiva do rei.

‌



O governo espanhol emitiu novos alertas para a região, pois mais chuvas são esperadas nos próximos dias, aumentando a preocupação com a segurança das áreas já afetadas pela catástrofe.