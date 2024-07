Dois policiais viram o atirador momentos antes dos disparos que quase mataram Trump

Internacional |Do R7

‌



A+

A-

O atirador Thomas Matthew Crooks momentos antes de disparar contra Trump Reprodução/TMZ

Pessoas comuns que estavam no comício de Donald Trump no último sábado (13), na cidade de Butler, na Pensilvânia, viram o atirador Thomas Matthew Croods deitado em cima do telhado de um prédio um pouco antes dos disparos contra o ex-presidente. Mas pelos menos dois policiais também avistaram o rapaz de 20 anos.

Segundo a agência Associated Press, um policial subiu até o teto da edificação para investigar algo estranho que havia notado, possivelmente avisado pelas pessoas que também viram o suspeito. Mas o atirador apontou seu fuzil AR-15 na direção do oficial, o que o fez se desequilibrar e cair sem conseguir disparar nenhum tiro. Na sequência, Crooks atirou na direção de Trump.

Um outro agente de segurança avistou Crooks cerca de meia hora antes dos tiros contra o ex-presidente americano, segundo informou uma TV local afiliada à rede NBC. A WPXI reportou que um membro da unidade de serviços de emergência do condado de Beaver, também no estado da Pensilvânia, viu o suspeito sobre o telhado do galpão próximo ao local onde acontecia o comício. O agente fez uma foto de Crooks e comunicou a presença dele à sua unidade.

Donald Trump deixa comício em Butler (Pensilvânia/EUA) após ataque a tiros Brendan McDermid/REUTERS/Brendan McDermid

A TV não diz qual atitude a equipe de segurança local teria tomado, mas o fato é que o atirador conseguiu atirar na direção de Trump e errou por muito pouco. O ex-presidente levou um tiro de raspão em sua orelha direita. Crooks foi morto segundos depois por atiradores de elite do serviço secreto que estavam próximos.

Publicidade

O FBI assumiu a investigação do caso e já declarou que o atirador agiu sozinho. Além disso, o órgão também busca esclarecer como é que o serviço secreto não notou a presença de Crooks com um fuzil AR-15 a apenas 140 metros de distância do palanque onde Trump discursava.

O ex-presidente está com a saúde em ordem após o atentado.