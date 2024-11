Trump tem vitória matematicamente garantida, afirma emissora americana Projeção da Fox News coloca o republicano como vencedor do pleito de 2024 contra a democrata Kamala Harris Internacional|Do R7 06/11/2024 - 05h28 (Atualizado em 06/11/2024 - 08h26 ) twitter

Donald Trump está de volta à Casa Branca

Em uma eleição histórica marcada por uma polarização política crescente e um cenário econômico incerto, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, segundo projeção da Fox News. O ex-presidente e magnata dos negócios, que já havia ocupado o cargo de 2017 a 2021, superou sua principal adversária, a democrata Kamala Harris, que concorreu em nome da administração Biden.

Trump, que havia perdido sua reeleição em 2020 para Joe Biden, anunciou sua candidatura para 2024 com uma plataforma focada em questões como segurança nacional, imigração, economia, e “restaurar a grandeza da América”. Sua campanha foi marcada por promessas de cortar impostos, renegociar acordos comerciais e reduzir a dependência do país em relação a organizações internacionais. Seu discurso atraiu novamente a base conservadora e muitos eleitores desiludidos com os últimos anos de governo democrata.

O processo eleitoral de 2024 aconteceu em um cenário de forte divisão interna nos Estados Unidos. A economia, embora com sinais de recuperação após a pandemia de Covid-19, ainda apresentava desafios, como inflação alta e uma taxa de desemprego que, embora baixa, não refletia uma recuperação homogênea em todos os estados. A segurança pública e o crescente debate sobre direitos civis também dominaram as conversas no país, com movimentos pró-direitos civis se enfrentando com pautas conservadoras sobre segurança e leis mais rígidas.

Ataque durante a campanha

No dia 13 de julho de 2024, Donald Trump sofreu um atentado a tiros durante um comício em Butler, Pensilvânia. Um atirador, posicionado em um ponto elevado fora do evento, disparou contra o ex-presidente. Trump foi imediatamente retirado do palco pelo Serviço Secreto, que respondeu rapidamente e neutralizou o agressor. Durante o ataque, uma pessoa no público foi fatalmente atingida, e outras duas ficaram gravemente feridas.

Sentimento nacionalista

Trump soube capitalizar em cima do descontentamento de setores da população, particularmente no que diz respeito à segurança fronteiriça e à contestação das políticas ambientais e econômicas do governo Biden. Sua base, composta por eleitores republicanos e independentes críticos ao status quo, se consolidou em grande parte como uma resposta ao que muitos consideram ser uma administração federal distante das preocupações diárias dos cidadãos comuns.

Com uma retórica centrada em seu slogan “America First”, Trump conseguiu novamente atrair a atenção de seus apoiadores, ao mesmo tempo que continuava a ser uma figura polarizadora no país. Seu discurso de vitória, realizado em Miami, foi recheado de ataques aos “inimigos da liberdade” e ao “establishment político” de Washington, a quem acusou de fraudar o processo eleitoral de 2020. No entanto, ao contrário do que muitos previam, ele não repetiu as alegações infundadas de fraude massiva que marcaram sua derrota anterior, optando por focar em um discurso de renovação e reconstrução do país.

