Edmundo González agradece ao Brasil por cobrar atas antes de reconhecer eleição na Venezuela Rival de Maduro, ex-diplomata comemorou que EUA, Europa e ONU se recusaram a aceitar suposta vitória do ditador para governar país Internacional|Do R7 31/07/2024 - 12h20 (Atualizado em 31/07/2024 - 12h26 )



Edmundo González cobra transparência nas eleições da Venezuela Reprodução/Edmundo González Urrutia – 28.07.2024

Edmundo González, principal rival e único candidato capaz de derrotar Nicolás Maduro nas urnas no último domingo (28), se manifestou nesta quarta-feira (31) para agradecer ao Brasil e outros países por cobrar “a publicação das atas de votação por parte do CNE [a Justiça Eleitoral da Venezuela] assim como expressa o ordenamento jurídico e o comunicado publicado pelo Centro Carter, observador internacional convidado pelo CNE”.

“A comunidade internacional e os venezuelanos pedem respeito pelos resultados eleitorais e transparência com a publicação de todas as atas”, advertiu o ex-diplomata venezuelano, que contesta, assim como a maioria do país caribenho e do mundo, os resultados que supostamente deram a vitória para Maduro. Com isso, o ditador ficaria até 2030 no poder — Maduro entrou na Presidência em 2013.

Agradecemos a la ONU, OEA, Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, México, Argentina, España, Italia, Portugal, Perú, Costa Rica, El Salvador, Uruguay, Ecuador, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Paraguay, por instar al respeto de la voluntad de los… — Edmundo González (@EdmundoGU) July 31, 2024

Ontem, o Centro Carter, mais importante instituto de observação eleitoral do mundo, declarou que não pode verificar os resultados das eleições na Venezuela, nas quais Maduro foi declarado vencedor pela autoridade eleitoral.

A entidade apontou para uma “ausência de transparência” no processo de divulgação dos resultados. A eleição “não obedeceu aos parâmetros e padrões internacionais de integridade eleitoral e não pode ser considerada democrática”, afirmou a organização sediada em Atlanta (EUA).

Até esta quarta, a vitória contestada de Maduro nas urnas deixou a Venezuela mais perto de um “banho de sangue” — exatamente como previu o ditador, se ele perdesse a eleição. Em dois dias de protestos contra os resultados da votação, 16 pessoas morreram, mais de 100 ficaram feridas e 750 foram presas.