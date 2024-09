Em 1º debate, Trump e Kamala trocam provocações ao falar de economia, imigração e conflitos Candidatos à presidência dos EUA se encontraram pela primeira vez e chamaram a atenção pelas expressões faciais, além de muitas acusações mútuas Eleições nos EUA|Do R7 11/09/2024 - 00h09 (Atualizado em 11/09/2024 - 00h09 ) ‌



Print Record News - Debate presidencial EUA - Debate Kamala X Trump Reprodução/ Record News - 10.09.2024

Donald Trump e Kamala Harris participaram do primeiro — e possivelmente único —, debate para a presidência dos Estados Unidos na noite desta terça-feira (10), realizado pela ABC News, com transmissão para todo o Brasil ao vivo pela RECORD NEWS, com tradução simultânea. Essa foi a primeira vez que o republicano e a democrata se encontraram pessoalmente. Eles apertaram as mãos no início da transmissão.

O embate começou com a discussão sobre a economia. A vice-presidente afirmou que o plano de Trump é o mesmo de seu primeiro governo e que o candidato governa para as grandes empresas. “Eu sou a única pessoa nesse palco que tem um plano para elevar a classe média e todo o povo americano”, disse.

Em contrapartida, o republicano afirmou que os Estados Unidos, atualmente, está com uma inflação “nunca vista antes” e talvez uma das piores na história. “Eu criei uma das melhores economias da história do nosso país e vou fazer isso mais uma vez, e melhor ainda”.

Questões sobre imigração dominaram boa parte do embate. “Sou a única pessoa aqui em cima que colocou em pauta a questão de armas, drogas e imigrantes. Mas o Congresso dos EUA, que tem grandes conservadores, veio com a questão das fronteiras. Eu tentei que as fronteiras funcionassem. Sabe o que ele fez? Trump ligou para os comparsas dele e pediu para que não fosse aprovado”, disse Kamala.

‌



O republicano rebateu dizendo que se Harris se tornar presidente dos Estados Unidos, o país vai se tornar uma Venezuela com anabolizantes.

“Permitiram criminosos, terroristas e ladrões de rua entrarem em nosso país. [...] Os países removem seus criminosos das ruas e exportando para o nosso país, rebateu Trump.

‌



“Em Springfield, os imigrantes estão comendo os cachorros. Eles estão comendo os gatos. Comendo os pets de pessoas que moram lá”, afirmou Trump.

Logo em seguida, o mediador da ABC News chamou atenção e disse que a produção do debate entrou em contato com a prefeitura de Springfield para checar a afirmação que foi desmentida.

‌



Conflitos internacionais

Quando o tema foi o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, Kamala disse que “Israel tem que se defender, como nós nos defenderíamos”. Trump declarou que “essa guerra tem que acabar”.

A guerra entre Rússia e Ucrânia também foi tema. “Se fosse presidente, a Rússia jamais teria entrado na Ucrânia e matado milhões de pessoas. Vou acabar com a guerra antes de ser presidente. Quero que essa guerra acabe, quero salvar as vidas que estão sendo desperdiçadas. Eu conheço Putin muito bem, tenho bom relacionamento, as pessoas respeitam a mim como presidente, não a Biden”, disse Trump, aproveitando para provocar o atual presidente americano.

“Juntamos 50 países para dar apoio a Ucrânia, graças ao nosso suporte, defesa aérea, munição e artilharia, e graças a nós a Ucrânia está de pé”, rebateu Kamala.