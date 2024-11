Donald Trump deve pedir que novo procurador o livre de acusações criminais

A vitória de Donald Trump nas eleições americanas gerou dúvidas sobre os processos criminais que ele responde. O próximo passo do presidente recém-eleito deve ser contratar um novo procurador para que possa ser livrado das acusações criminais que ele responde. Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos a tomar posse com condenações. A transferência de poder acontece no dia 6 de janeiro de 2025. O partido democrata tem direito à contestação formal do resultado, mas até agora não houve manifestações nesse sentido.