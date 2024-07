Em discurso, Biden diz que conversou com Trump e que pediu reforço na segurança do ex-presidente O atual candidato do partido republicano está bem de saúde e vai comparecer a uma convenção na próxima semana

Trump no momento em que os disparos foram feitos pelo atirador, em Butler REUTERS/Reuters TV - 13.07.2024

O presidente Joe Biden falou neste domingo (14) à nação, pela TV, sobre o atentado que seu rival, Donald Trump, sofreu neste sábado (13), na cidade de Butler, na Pensilvânia, durante um comício eleitoral.

“Conversei com Donald Trump na noite passada. Tivemos curta, mas boa conversa e e estou aliviado por ele estar se recuperando bem. Lamentamos a morte de uma pessoa no evento e desejamos uma pronta recuperação a quem ficou ferido”, disse Biden no início de sua fala.

O presidente norte-americano falou ainda que “uma tentativa de assassinato é contrária a tudo o que defendemos, como nação, tudo. Não é quem somos como nação, não é a América, e não podemos permitir que isso aconteça”. Biden reforçou que o mais importante agora é a união de todos.

Durante o discurso, Biden disse também que o FBI, a polícia federal dos EUA, está liderando as investigações do que aconteceu em Butler e que, até o momento, não se sabe qual era a motivação do atirador. “Nós só sabemos quem ele era. E o FBI vai fazer seu trabalho, numa investigação rápida e com todos os recursos necessários”.

Biden revelou que deu algumas instruções sobre como o governo americano irá se portar a respeito do atentado. O presidente declarou que já determinou o aumento da segurança de Trump — “ele terá segurança máxima”. Um outro ponto levantado pelo democrata é que pediu para a chefe do serviço secreto americano que revise todo o esquema de segurança que tem em vigência neste momento. Por fim, Biden afirmou que determinou uma investigação independente para saber exatamente o que aconteceu durante o comício de Butler.

Donald Trump, ex-presidente e candidato do partido republicano à presidência nas eleições de novembro, fazia um comício na pequena cidade de Butler, no sábado, quando foi alvo de disparados. Os tiros foram dados por Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, a partir de um fuzil AR-15. Trump teve um ferimento leve na orelha direita, que pode ter sido atingida de raspão por um dos projéteis.

O ex-presidente foi imediatamente cercado por seguranças e retirado do palanque. Trump foi levado para um hospital e está bem de saúde.