Entenda como criminosos vendiam vinhos falsos por cerca de R$ 90 mil a garrafa Ao todo, sete pessoas foram presas em operações na França e na Itália Internacional|Do R7 16/10/2024 - 21h14 (Atualizado em 16/10/2024 - 21h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estima-se que os criminosos tenham lucrado mais de R$12,3 milhões Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma organização criminosa que falsificava vinhos foi descoberta pela polícia internacional. De acordo com o jornal Sky News, sete pessoas foram presas nas operações na França e na Itália. Os policiais estimam que os criminosos lucraram mais de 2 milhões de euros (cerca de 12,3 milhões de reais) com o esquema.

Os criminosos vendiam vinhos baratos como vinhos raros de uma safra francesa. As investigações apontam que as garrafas eram comercializadas por cerca de 15 mil euros (aproximadamente R$ 92 mil) por garrafa.

O grupo é acusado de falsificar garrafas de Grand Cru, classificados como “os vinhos de grande qualidade da França”, e depois distribuí-las para venda entre comerciantes de vinho confiáveis ao redor do mundo.

A polícia encontrou também “máquinas técnicas para tampar garrafas”, computadores, telefones e relógios de luxo avaliados em 1,4 milhão de euro (aproximadamente, R$ 8,6 milhões). Além disso, mais de 100 mil euros (cerca de R$ 615 mil) em espécie foram apreendidos durante as buscas. Ao todo, sete pessoas foram presas.

Estima-se que os criminosos tenham lucrado mais de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,3 milhões) com a fraude, de acordo com as autoridades. A polícia teme que alguns clientes que compraram o vinho falso possam ter guardado suas garrafas como um investimento, ou para beber anos depois.