Entenda por que o candidato mais votado nem sempre vence a eleição nos EUA Votação é feita de forma indireta, por isso, não importa porcentagem de votos e sim a quantidade de delegados de cada estado Internacional|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Votação nos EUA é indireta e feita por estado Divulgação/Instagram - @kamalaharris | @realdonaldtrump

As eleições nos Estados Unidos terminaram nessa terça-feira (5), e a contagem dos votos vai revelar se a democrata Kamala Harris ou o republicano Donald Trump vai ocupar a Casa Branca. O vencedor deve assumir o posto em janeiro de 2025. Ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos não necessariamente o candidato mais votado é eleito.

No país norte-americano, o pleito ocorre de forma indireta. Nesse caso, o voto dos americanos não vai diretamente para Harris ou Trump, mas para os delegados de cada estado. Esses representantes formam o Colégio Eleitoral.

Ao todo são 538 delegados em 50 estados. A quantidade de delegados é proporcional ao tamanho da população local. As quatro regiões com o maior número de delegados são a Califórnia, com 54, o Texas, com 40, a Flórida, com 30, e Nova York, com 28.

Quem vence, nem sempre ganha

O país tem uma política chamada “the winner takes all”, ou “o vencedor leva tudo” em português, em que o mais votado em um estado leva todos os delegados. Por exemplo, se um candidato ganha em um estado com 51% dos votos, ele leva todos os delegados.

‌



Quem tiver mais delegados acumulados vence a disputa. Para ganhar, o candidato precisa ter, ao menos, 270 delegados. Por isso, nem sempre a pessoa com mais votos será a vencedora. Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Geórgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada são chamados de estados-pêndulos, já que são os que mais variam entre democratas e republicanos, ou seja, podem definir as eleições.

O candidato Donald Trump venceu as eleições em 2016 a partir dessa política. Apesar de ter conseguido quase 3 milhões de votos a menos que sua rival Hillary Clinton, ele se tornou presidente por ter conseguido 276 delegados.

‌



Quase todos os estados são adeptos a esse estilo de contagem de votos, exceto Nebraska e Maine, que têm cinco e quatro delegados, respectivamente.

Veja quantos delegados têm cada estado

‌



Califórnia - 54

Texas - 40

Flórida - 30

Nova York - 28

Illinois - 19

Pensilvânia - 19

Ohio - 17

Carolina do Norte - 16

Geórgia - 16

Michigan - 15

Nova Jersey - 14

Virgínia - 13

Washington - 12

Arizona - 11

Indiana - 11

Massachusetts - 11

Tennessee - 11

Colorado - 10

Maryland - 10

Minnesota - 10

Missouri - 10

Wisconsin - 10

Alabama - 9

Carolina do Sul - 9

Kentucky - 8

Luisiana - 8

Oregon - 8

Connecticut - 7

Oklahoma - 7

Arkansas - 6

Iowa - 6

Kansas - 6

Mississippi - 6

Nevada - 6

Utah - 6

Nebraska - 5

Novo México - 5

Hawaii - 4

Idaho - 4

Nova Hampshire - 4

Maine - 4

Montana - 4

Rhode Island - 4

Virgínia Ocidental - 4

Alaska - 3

Dakota do Norte - 3

Delaware - 3

Distrito de Colúmbia - 3

Vermont - 3

Wyoming - 3

E se tiver empate?

As eleições dos EUA foram arquitetadas para serem resolvidas em apenas um turno. Entretanto, existe a possibilidade de haver empate. Nesse caso, a constituição do país não prevê um segundo turno, mas um formato diferente, no qual seria realizada uma eleição restrita entre os integrantes da recém-empossada Câmara dos Deputados para a escolha do presidente. Já o Senado seria responsável pela seleção do vice-presidente.

Esse processo foi estabelecido pela 12ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, criada quatro anos após o erro nas Eleições de 1800, em que os votos para presidente e vice-presidente foram contabilizados em conjunto, o que levou Thomas Jefferson e Aaron Burr ao empate.

Contagem de votos

A apuração dos votos é demorada e depende de diversos fatores. Como o voto pode ser feito pelos correios, online ou nas urnas, a contagem pode sofrer atrasos por ter diferentes vias para apurar. Além disso, cada um dos estados da federação tem regras específicas para apurar os números. Com isso, o resultado oficial dificilmente é divulgado no dia das eleições, como no Brasil.

O vencedor é anunciado por estado e, a partir disso, o congresso americano conta os votos somente em janeiro para ter uma declaração oficial de quem ocupará a Casa Branca. Apesar disso, os jornais conseguem antecipar os resultados a partir do ritmo das contagens estaduais.

No Brasil, a apuração é feita de forma mais rápida por ter um órgão centralizador, que é o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Os Estados Unidos não têm esse tipo de autoridade no corpo político do país. Além disso, os cidadãos brasileiros escolhem diretamente o candidato que querem para a presidência, o que reduz uma etapa na contagem em relação ao processo eleitoral dos EUA.

*Sob supervisão de Thays Martins