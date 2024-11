Equador amplia cortes de energia para até 14 horas diárias Ideia inicial era reduzir interrupções para 6 horas por dia até início de novembro, mas governo ampliou período devido à crise hídrica Internacional|Do R7 25/10/2024 - 12h13 (Atualizado em 25/10/2024 - 12h13 ) twitter

A ministra Energia do Equador Inés Monzano afirmou que, apesar dos esforços para reduzir o tempo dos cortes, as condições meteorológicas seguem imprevisíveis Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil

A ministra de Energia do Equador, Inés Manzano, anunciou que os cortes de energia no país serão ampliados para até 14 horas diárias, a partir desta sexta-feira (25), devido à grave crise hídrica.

A decisão foi comunicada nas redes sociais dela, em que Manzano destacou que a medida é “dolorosa, mas responsável”, e busca responder a seca e instabilidade climática que afeta o abastecimento.

📍¡IMPORTANTE!



Informamos sobre los racionamientos del servicio de energía eléctrica, a escala nacional, desde el 25 hasta el 27 de octubre.



🔸Conoce la programación en el siguiente enlace➡️ https://t.co/4YfPN33hy5 pic.twitter.com/cj9GBxeQSu — Ministerio de Energía y Minas Ecuador🇪🇨 (@RecNaturalesEC) October 25, 2024

A ideia inicialmente era reduzir os cortes para 6 horas diárias até o início de novembro, mas a falta de chuvas obrigou o governo a rever as medidas.

A ministra afirmou que, apesar dos esforços para reduzir o tempo dos cortes, as condições meteorológicas seguem imprevisíveis, fazendo com que o governo adote medidas extremas. Segundo o jornal do Equador El Comércio, a situação será reavaliada no domingo (27).

Além dos cortes de energia, o país enfrenta problemas econômicos, com perdas de US$ 12 milhões (cerca de R$ 68 milhões) por cada hora de interrupção. A crise hídrica também provocou incêndios florestais e afeta o abastecimento de água potável e a produção agrícola, aumentando a pressão sobre o governo.